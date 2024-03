BBB 24: Equipe de Fernanda se pronuncia sobre fala capacitista da sister: ‘Não existe desculpa’

A equipe da Fernanda Bande, do BBB 24, se desculpou por meio de uma nota na última terça-feira (19), sobre a fala capacitista da sister para Beatriz durante o "Sincerão" da segunda-feira (18). Na dinâmica, a confeiteira afirmou que acha Bia "dodói" e que faltavam "cromossomos" nela, além de afirmar que a personalidade da concorrente "é uma questão de laudo". Os termos não foram bem aceitos nas redes sociais e somaram à desaprovação dos internautas, que a acusaram de capacitismo.

Em uma publicação no Instagram, a assessoria da niteroiense ressaltou não compactuar com o que foi dito pela participante e pediu desculpas a todos que podem ter se sentido ofendidos pela fala.

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz. À todos PCDs e suas famílias, oferecemos nosso carinho, respeito e compreensão", diz a nota.

VEJA MAIS

Entenda o que aconteceu

O desentendimento, que vêm sido acumulado há muitos "Sincerões" da edição, tomou proporções diferentes na última segunda-feira (18), com a fala polêmica de Nanda. Em uma conversa com seus aliados, a sister demonstrou indignação com o comportamento da adversária.

“Eu acho ela dodói, tipo de dodói mesmo. Está faltando cromossomos ali”, afirmou. Buda logo se mostrou desconfortável com a fala da participante e a confeiteira disparou: “Vocês ficam falando que não pode falar essas coisas… eu estou falando porque acho ela dodói”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)