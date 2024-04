BBB 24: Saiba quem é a ex-BBB que virou advogada de Camila Moura, ex-mulher de Buda

Adélia Soares, advogada conhecida por representar subcelebridades e se envolver em casos polêmicos, voltou a ser destaque nas redes sociais. O motivo é sua representação legal de Camila Moura, agora ex-mulher do participante do BBB 24, Lucas Buda.

Ao longo de sua carreira, Adélia já defendeu várias figuras públicas, incluindo MC Mirella, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra. Um de seus casos notáveis foi a recuperação dos carros de luxo de Deolane, viúva de MC Kevin, que foram apreendidos em uma investigação.

O caso polêmico mais recente foi a defesa da página de fofocas Choquei. A página está sendo acusada de fake news e de ser responsável pelo suicídio da jovem envolvida na fofoca e é Adélia quem defende que o portal.

Quem é Adélia Soares?

Adélia participou do BBB 16 e foi eliminada do programa no sexto paredão. Natural de Suzano, São Paulo, ela tem 44 anos, é casada com o engenheiro Alexandre Moraes de Assis e é mãe de dois filhos. Além disso, possui uma residência em Orlando, nos Estados Unidos. Desde 2003, é proprietária do escritório Adélia Soares Advogados, passando a atender artistas, influenciadores e figuras públicas a partir de 2015.

Antes de se dedicar à advocacia no universo do entretenimento, Adélia teve uma sólida carreira no serviço público. Por 12 anos, foi diretora do Procon em Suzano. Além disso, exerceu a função de presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da OAB em três gestões.