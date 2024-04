Melhor amigo de Buda diz que divórcio com Camila Moura é o grande prêmio do BBB 24

O melhor amigo de Lucas Buda, Pedro Pereira, deu sua opinião sobre a decisão da Justiça que aceitou o pedido de divórcio de Camila e o capoeirista. Em entrevista, o coordenador tributário comentou sobre o comportamento da historiadora nas redes sociais após colocar um fim no casamento com o confinado do BBB 24.

"O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem. Espero que com o tempo ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida", disse.

