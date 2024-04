O que aconteceu no BBB 24 na madrugada desta segunda (08/04)? Liderança inédita e promessa de beijo

Faltam oito dias para o BBB 24 chegar ao fim, mas ainda tem muito jogo para rolar. Após muitas tentativas, Davi finalmente conquistou sua primeira liderança e garantiu sua vaga no top 5 do programa. Enquanto isso, Lucas Henrique, Alane e Isabelle se enfrentam no 19º paredão. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

Liderança inédita

Davi se tornou o primeiro participante a garantir sua vaga no Top 5 da edição, após vencer a Prova do Líder pela primeira vez. O brother chegou perto de ser eliminado da disputa, mas garantiu a vitória, além de conquistar o prêmio de R$ 100 mil. O baiano também foi o responsável por indicar Lucas Henrique ao Paredão.

"Cara, eu estou muito feliz! Muito feliz! Tô feliz, Brasil!", comemora Davi. Isabelle também celebra a vitória do aliado. "Você merece essa felicidade, Davi. De verdade. Merece muito!", comemora a dançarina.

Na sequência, o brother recorda seu desempenho durante a Prova do Líder. "Rapaz, você viu a primeira tacada que eu dei?", conta ele, rindo da lembrança. "Eu vi, quase que quebra o cenário, égua!", reage a sister.

Promessa de beijo

Durante a tarde de domingo (7), Matteus e Isabelle protagonizaram alguns momentos de carinho no edredom. Mas, durante a formação do paredão, o gaúcho não teve muita alternativa e votou na manauara. "Não tem como ficar confortável. Sinceramente, tem o negócio de eu não ir ao Paredão, mas também tem o negócio da gente se votar, por mais que a gente estivesse já esperando isso daí, não é legal", declarou.

"Se tu quiser, depois eu vou me redimir te dando um beijo", diz Matteus. "Não vai querer?", insiste o brother. Então, Isabelle faz uma promessa sobre o beijo. "Quarta-feira, na festa, se eu estiver aqui", declara ela.

Paraense cai no choro

Após a formação do paredão, Alane pediu para ficar um tempo sozinha e foi às lágrimas ao olhar para uma foto de sua família. "Desculpa! Eu não queria ser assim, desculpa! Desculpa", pede ela. "Desculpa, de verdade, me desculpa! Você não merece isso. Você não merece ter uma filha assim... Você merece muito mais", diz Alane.

"Você merece ter uma filha muito melhor... Por favor, me perdoa!", continua a paraense, enquanto olha para uma foto de sua mãe.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)