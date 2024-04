Ex-participante do BBB24 sofre acidente grave de ônibus e ajuda a resgatar passageiros feridos

O ex-BBB Vinicius, quinto eliminado do BBB24, sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira (8). Segundo relato publicado por ele nas redes sociais, o ex-participante estava viajando no veículo, saindo de Maringá, no Paraná, em direção a Londrina quando o acidente ocorreu, onde ele não sofreu nenhum ferimento e ainda ajudou outros passageiros a saírem do veículo.

"Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando", declarou. Veja:

"Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", completou.

Após conseguir achar a prótese da perna, Vinicius conseguiu tirar algumas pessoas do veículo, abrindo uma das portas a chute. "Tirei um casal idosos, uma mulher e uma criança de colo. Eu saí em seguida".

De acordo com informações dadas por Vinicius em vídeo nas redes sociais, o motorista do carro que atingiu o ônibus faleceu e o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens. Ainda no relato, o ex-BBB informou estar bem e que seguia seu curso a Londrina.

Vinicius foi o 5º eliminado do BBB24

Vinicius foi o quinto eliminado do programa. O atleta paralímpico deixou o reality com 9,92% da média dos votos para ficar em um Paredão com Luigi, Pitel, Marcus Vinicius e Alane.

Natural de Maringá, no Paraná, Vini tem 29 anos. O velocista no atletismo precisou decidir logo nos primeiros dias do ano entre continuar na luta para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris ou se tornar um dos participantes do BBB 24.

Em 2013, Vinicius sofreu um acidente de moto em Maringá, onde morava. Ele foi atingido por um carro enquanto pilotava a motocicleta e foi arremessado, se chocando com uma placa de trânsito.

Após deixar o BBB, o atleta voltou a sua rotina de treinos com o objetivo de conseguir uma vaga nos Jogos de Paris.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com