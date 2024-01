BBB 24: Vinicius é o quinto eliminado do reality; saiba como ficou a votação

Vinicius foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 24. Ele recebeu 9,92% dos votos na disputa contra Alane, Marcus Vinicius, Pitel e Luigi. Na quarta colocação ficou Luigi, com 12,52% de média. Em terceiro, Pitel, com 15,96%. No segundo lugar, Marcus Vinicius, com 20,75% e, em primeiro lugar, Alane, com 40,85% da média de votos para ficar.

VEJA MAIS

Ao público, Tadeu Schmidt disse que não daria muitas informações de jogo e iria mais "confundir" do que "explicar". "Finalmente, chegamos aos 20 participantes. Será que todo mundo sabe a diferença entre correlação e casualidade? Casualidade é quando a gente tem a causa e a consequência. Correlação é quando uma coisa acontece e a outra também, mas uma não é a causa da outra", comentou.

"Quando alguém é eliminado, é possível dizer a causa? Às vezes dá sim. Outras vezes é impossível. Normalmente é um conjunto de fatores. Adversários de Paredão, momento", continuou. Ele apontou que era importante analisar no discurso dele todos os pontos.