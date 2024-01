BBB 24: Voto para ficar decide quem continua no programa nesta terça (23)

Mantendo o padrão definido desde o início desta edição, o quinto paredão do BBB 24 será decidido através de votos que escolhem quem fica na casa, e não quem deve ser o eliminado.

Sendo assim, o emparedado que receber menos votos para ficar será o novo participante a deixar o reality na noite desta terça-feira (23).

Estão no paredão cinco participantes da casa: Alane, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel, Luigi, e Vinicius. Os fãs do BBB devem votar para salvar seu brother ou sister favorito pelo site do Gshow, sendo que há duas modalidades de voto.

O Voto único, como o nome já diz, pode ser feito apenas uma vez é vinculado ao CPF da pessoa que escolhe salvar um dos emparedados.

Já o voto da Torcida é o tradicional voto ilimitado de outras edições, onde é possível votar quantas vezes quiser para manter um participante no reality.

O eliminado da noite de hoje será baseado no resultado combinado desses dois tipos de votos, que segundo a TV Globo, possuem o peso de 50% para o resultado final.