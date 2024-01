BBB24: Produção dá ultimato para Rodriguinho

A produção do BBB 24 deu um ultimato nesta terça-feira, 23, para o brother Rodriguinho após o cantor ameaçar diversas vezes uma desistência. Segundo a Folha, o diretor artístico do reality, Rodrigo Dourado, chamou atenção do cantor, com a autorização de Boninho.

Ainda segundo o site Folha, o diretor artístico foi enfático: “Se quer mesmo sair, é só apertar o botão”, afirmou. Em seguida, o cantor argumentou que não está insatisfeito com o programa, mas com os estresses do dia a dia na casa e as dinâmicas. Nesta semana, Rodriguinho disse para a colega de confinamento Giovanna Pitel que caso pegasse o Castigo do Monstro iria desistir do BBB.