Davi é o líder da semana no BBB24

Neste domingo (07), na Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, promovida por uma marca de consórcios, Davi se consagrou campeão e garantiu a liderança da semana. A prova foi longa e desafiou as habilidades dos brothers no golf. A dinâmica aconteceu após a eliminação da Giovanna.

Matteus, Davi e Isabelle disputaram a final da prova, mas o baiano levou a melhor. Seguindo as regras do jogo, Alane foi a a participante com o pior desempenho na Prova do Líder e foi direto para o Paredão. A paraense precisou de 15 tentativas para finalizar a prova. E o melhor da dinâmica, além de garantir a liderança, ganha uma consultoria e R$ 100 mil.

Davi colocou a amazonense Isabelle no vip. Após a prova, aconteceu a formação do paredao triplo.

Davi indicou Lucas "Buda" ao Paredão. A paraense Alane já estava emparedada por consequência da dinâmica da prova. Isabelle completou o Paredão triplo após ser a mais votada pela casa. A amazonense recebeu votos de Beatriz, Alane e Matheus.

