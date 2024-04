Giovanna é a 18ª eliminada e deixa o BBB 24

Neste domingo (7), Giovanna foi a 18ª participante a deixar o BBB 24. A mineira disputou o Paredão com Alane e Davi e acabou saindo com 75,35%. O baiano ficou com 4,59% e a paraense com 20,06%.

A trajetória de Giovanna no programa foi marcada pela fratura no pé, que lhe rendeu suspensão em várias provas e dinâmicas no reality. Porém, após sua recuparação total, Giovanna embalou em uma sequência de lideranças. Mas neste domingo, disputando contra a dupla de aliados, foi a escolhida do público para deixar o programa.