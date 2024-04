BBB 24: Alane e Beatriz fazem as pazes após discussão em festa; assista

Após discutirem durante na noite deste sábado (6), Alane e Beatriz conversaram e fizeram as pazes. A confusão começou durante a festa do Big Brother Brasil 24 realizada na noite anterior. Na ocasião, as duas conversavam com Isabelle sobre um romance entre ela e Matteus e Alane citou conselho dado por Marcus: "Respeita que o momento é dele, depois você pensa nisso".

Beatriz respondeu: "Mas você tá falando que eu não respeito espaço dos outros?". Alane negou e reclamou da fala de Bia às vésperas de um paredão. "Não, amiga, não é isso. (...) Você falar isso numa véspera de Paredão, para as pessoas acharem que eu faço exatamente isso e sair amanhã? Que eu falo exatamente o que seus adversários falam?", disse.

A paraense está no paredão com Davi e Giovanna.

"Não, mas é que você falou isso e parece que eu não respeito o espaço das pessoas", respondeu Beatriz.

Após a discussão, Isabelle chorou e desabafou com Lucas. "Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo, eu quero ir embora. [...] Foi por um assunto por causa de mim", disse.

Ainda durante a festa, Alane se reaproximou de Beatriz. "Amiga, você está bem?", perguntou. Bia responde que sim, e pede perdão.

As duas se abraçaram. "Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", pediu Alane.