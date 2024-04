BBB 24: Alane e Beatriz combinam de se "esconder" em Algodoal

Durante uma conversa despretensiosa no BBB 24, a paraense Alane Dias afirmou que irá se “esconder” em Algodoal caso não fique no top 3 do reality. A fala da sister foi acompanhada por Beatriz, que também topou ir para a ilha caso saia do programa antes de se tornar um dos três finalistas.

“Se eu não chegar no top 3 aqui eu vou me esconder em Algodoal, passar um mês lá. Bora pra Algodoal?”, perguntou Alane.

“Bora pra algodoal, se esconder no meio da água, no meio do mato, tudo”, respondeu Beatriz.

“Eu vou morrer de vergonha, vou me esconder”, comentou a paraense.

“Tem uma barraca lá, do coco, que é toda de madeira, e aí tem um poço atrás. Aí às vezes eu penso que vou pra Algodoal e vou ficar no poço pra ninguém me achar”, disse Alane, em tom de brincadeira.