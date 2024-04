O que aconteceu no BBB na madrugada desta sexta (05/04)? Estratégia do líder e brother incomodado

Com a eliminação de MC Bin Laden, a contagem regressiva para o fim do BBB 24 começou! Restando apenas sete brothers na casa, o novo Líder, Lucas Henrique, já traça planos para tentar "quebrar" o Top 5 dos Fadas, formado por Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

VEJA MAIS

Estratégia do líder

Lucas Henrique pretende usar sua liderança para movimentar o jogo. Se Giovanna não vencer a Prova do Anjo, o plano é indicá-la ao Paredão, forçando os Fadas a votarem entre si. Caso contrário, Matteus será o alvo. O objetivo do brother é "quebras o Top 5" dos rivais.

"Se tiver Prova do Anjo amanhã, se você ganhar o Anjo, vamos quebrar o Top 5 deles, hein", diz Lucas Henrique. "Aí o pau vai torar", afirma Giovanna. Em seguida, o brother afirma, se a sister não ganhar, eles seguem com o plano combinado entre eles. "Segue na meta de jogar você e ver o circo pegar fogo."

Alane ligada no jogo

Alane já desconfia da estratégia de Lucas. A paraense acredita que o Líder irá colocar Giovanna na berlinda e que o grupo terá que se votar. Isabelle discorda, apostando na coerência de Buda. "Gente, pelo amor de Deus, ele vai botar a Giovanna", diz a sister. "Ele vai seguir coerência", discorda a manauara. "Ele é jogador. Gente, ele vai botar a Giovanna", afirma Alane.

"Se ele não botar, ela vai pela gente. Entendeu?", diz Beatriz. Alane reforça seu pensamento: "Eu estou sentindo isso desde ontem, eu falei pra vocês. Se o Buda ganhar ele põe a Giovanna e a gente se vota entre a gente. É lógico que ele vai fazer isso".

Brother incomodado

Enquanto isso, a punição de Beatriz por customizar um biquíni com cascas de banana causou estresse em Davi. O baiano não está contente com o Tá Com Nada e reclamou da falta de opções no cardápio. Isabelle e Alane pediram para ele não falar sobre o assunto com Beatriz, mas Davi argumenta que a fome o deixa irrita.

"Estou começando a ficar estressado. Comendo goiabada não dá certo", avisa o baiano. "Mano, acabou de começar o Tá Com Nada e tu já está", observa Isabelle. "Estou estressado. Estava conversando com Matteus ali agora, não dá certo. Eu fico estressado. [...] Não tem nada para comer, o feijão vai demorar 40 minutos. É isso que estou falando, café da manhã feijão e arroz, e agora goiabada. Não dá certo", responde o brother.

"Não tem nada, cara. Bia por que você foi adiantar o Tá Com Nada?", questiona Davi. Isabelle e Alane pedem para ele não falar sobre isso com Beatriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)