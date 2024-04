Buda é Líder pela quinta vez no BBB 24 e conquista vaga no Top 6

Dando início à formação do 18º Paredão do BBB 24, nesta quinta-feira (4), após a saída de MC Bin Laden, uma nova Prova do Líder ocorreu como parte de mais uma dinâmica do “modo turbo”. Porém, diferente das últimas semana, esta berlinda tem novidades.

Buda conquistou a segunda liderança consecutiva e a quinta no programa. Dessa vez a sua vitória teve agilidade e concentração.

A formação do Paredão se dará apenas nesta sexta-feira (4), durante o programa ao vivo. Antes disso, haverá uma Prova do Anjo autoimune.

O 18º Paredão será triplo. Após o líder emparedar uma pessoa, a casa vota dentro do confessionário em outra para salvar. Em seguida, os dois mais votados pelos participantes serão no Paredão.