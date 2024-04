MC Bin deixa o BB 24 e Tadeu Schmidt sugere: 'Vamos mudar de nome?'

Nesta quinta-feira (4), MC Bin foi o último membro do Camarote a deixar o BBB 24. O cantor disputou o Paredão com Davi e acabou saindo com 80,34%. O baiano ficou com 19,66%.

Está foi a primeira vez nesta edição que a berlinda foi dupla. Davi foi ao Paredão por indicação do Líder Buda e MC Bin foi o mais votado pela casa.

Em conversa com Tadeu Schmidt, o apresentador sugeriu que ele mudasse o seu nome artístico, deixando o cantor sem graça.

Essa disputa marcou uma um embate direto entre os brothers, já que desde o início do reality os dois protagonizaram algumas discussões. A primeira delas foi sobre uma fala de Davi aumentada por Bin diante dos outros participantes, depois eles brigaram em uma festa e a última foi após o Sincerão, entre um momento e outro, pequenas discussões também ocorreram.

Na última semana, Davi e Bin chegaram a selar a paz dentro do programa.

Tudo isso foi lembrando por Tadeu Schmidt no discurso de eliminação.