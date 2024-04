Alane se empolga com participação de Manu Bahtidão no BBB 24; vídeo

A festa do Top 8 do BBB 24 foi palco de muitas surpresas musicais na noite desta quarta-feira (3). A cantora Manu Bahtidão fez uma participação virtual e animou os brothers com um show especial. A artista surgiu no telão cantando o hit "Daqui pra Sempre", parceria com Simone Mendes, e logo colocou os participantes para dançar. A apresentação empolgou Alane, que já declarou admiração pela artista diversas vezes dentro da casa.

Manu também aproveitou a oportunidade para mandar um recado parabenizando os brothers por chegarem tão longe no reality. "Hey, brothers! Olha onde vocês chegaram e tudo o que vocês conquistaram", disse a cantora. Logo em seguida, Alane e Isabelle correram em direção ao telão e cantaram a música com animação.

VEJA MAIS

"Manu maravilhosa, obrigada! Cara, adoro ela! Ela se arruma no mesmo salão que eu me arrumo pro Rainha das Rainhas. A gente vivia se falando lá e eu sou louca por ela. Ela sabe que a gente existe. Eu já conhecia ela, mas ela sabe que a gente existe!", disse a paraense após a apresentação.

A festa ainda contou com um "pocket show" presencial de Paulo Ricardo e apresentações virtuais de Di Ferrero, Vanessa da Mata, Titãs, Cyndi Lauper e a banda Magic!.

[twitte=1775765351256506837]

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)