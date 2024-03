'Daqui pra Sempre', de Manu Bahtidão, está entre as canções mais escutadas no Brasil

Se nos primeiros meses do ano, boa parte do Brasil vive um intenso verão, no Pará estamos no inverno tendo que lidar com chuvas. Mas isso não é desanimador, porque junto temos férias escolares e Carnaval.

Spotify, serviço de streaming de música, liberou a lista das canções mais escutadas em um recorte dos últimos quatro meses, de 22 de dezembro de 2023 e 20 de março de 2024.

Na Região Norte, que compreendo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a canção mais ouvida foi “Sai Da Frente”, interpretada por Juliette, seguida de “Let’s Go 4”, de Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo.

“Daqui pra Sempre”, música interpretada por Manu Bahtidão e Simone Mendes, apareceu na lista em terceiro lugar. Inclusive, essa é a única posição que aparece paraense, já que Manu mesmo não nascendo no Pará, se considera paraense. Além disso, ela tem título de cidadã paraense.

Nos dados do Brasil, essa canção aparece em oitavo lugar. Ou seja, Manu Bahtidão estava no top 10 do Spotify.

“Anestesiado - Ao Vivo” de por Murilo Huff, está em quarto lugar na lista e “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade - Ao Vivo”, de Lauana Prado, em quinto.

Veja a lista das 10 músicas mais escutados no Spotify no Brasil entre 22 de dezembro de 2023 e 20 de março de 2024:

Let’s Go 4, por Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade - Ao Vivo, por Lauana Prado POCPOC, por PEDRO SAMPAIO DEJA VU, por Luan Santana e Ana Castela Barulho Do Foguete - Ao Vivo, por Zé Neto & Cristiano Tenho Que Me Decidir, por MC PH, Borges, WIU, Pedro Lotto e WEY Canudinho - Ao Vivo, por Gusttavo Lima e Ana Castela Daqui pra Sempre, por Manu e Simone Mendes Dia de Fluxo, por Ana Castela e LUDMILLA Fronteira - Ao Vivo, por Ana Castela e Gustavo Mioto