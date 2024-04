BBB 24: Alane Dias bate recorde ao chegar ao sétimo Paredão; entenda

A paraense Alane Dias é uma das participantes do Big Brother Brasil 24 que foi mais vezes ao Paredão. Na noite desta sexta-feira (5), a sister bateu um recorde no programa ao chegar a sua sétima possível eliminação.

O número de Paredões que Alane enfrentou até o momento é o mesmo valor atingido por Arthur, no BBB 22, e Ana Carolina, no BBB 9. A paraense só fica atrás de Babu, do BBB 20, que foi 10 vezes ao Paredão.

Esse recorde pode ser quebrado no próximo domingo (7), caso o público salve a paraense de mais uma Berlinda e ela acabe indo ao Paredão pela oitava vez.

Alane disputa o atual Paredão com Giovanna e Davi e está muito próximo de chegar ao Top 5 do reality.