BBB 24: Davi, Alane e Giovanna estão no Paredão

A noite desta sexta-feira (5) foi de formação de mais um Paredão no Big Brother Brasil 24. Os novos emparedados do reality são Alane, Davi e Giovanna. Um dos três deixará o programa no próximo domingo (7).

Lucas Buda, o líder desta sexta-feira, indicou Giovanna diretamente ao Paredão. Os outros dois emparedados foram escolhidos por uma dinâmica diferente. Ao invés de votar para eliminar, os participantes da casa precisavam escolher alguém para proteger do Paredão. Os participantes menos votados seriam então destinados para a berlinda.

Como foi a votação

• Davi votou para salvar Isabelle;

• Isabelle votou para proteger Davi;

• Giovanna votou para salvar Isabelle;

• Alane votou para salvar a Beatriz;

• Beatriz votou para salvar Alane;

• Matteus votou para salvar Beatriz;

• Isabelle e Beatriz foram as mais votadas para serem salvas e escaparam da possibilidade de ir ao Paredão.

Os dois menos votados para serem salvos foram Davi e Alane, que receberam apenas um voto cada.

Recorde de Alane

Alane Dias atingiu um recorde no número de idas ao Paredão na noite desta sexta-feira, com um total de 7 indicações. O número é o mesmo valor atingido por Arthur, no BBB 22, e Ana Carolina, no BBB 9. A paraense só fica atrás de Babu, do BBB 20, que foi 10 vezes ao Paredão.