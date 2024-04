O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quinta (11/04)? Beijo de Isabelle e Matteus e Festa Top 5

O BBB 24 está na reta final, mas ainda deu tempo de um novo casal se formar. Depois de muita expectativa, Matteus e Isabelle se beijaram pela primeira vez na Festa desta quinta-feira (11). O novo casal contou com a torcida de Alane, Beatriz e Davi ao longo da noite. Os participantes comemoram a chegada ao Top 5 da edição com um show ao vivo de Lulu Santos na casa. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

Show de Lulu Santos

Os últimos cinco participantes do curtiram um show de Lulu Santos, que também desceu do palco para conversar com os participantes de pertinho. "Lulu, que alegria", diz Beatriz. Lulu Santos brinca: "Não me derruba", arrancando risadas dos brothers. O cantor aproveita para dançar junto com os participantes.

Enquanto o artista performava seus maiores hits, os confinados aproveitaram para curtir a tirolesa montada na área externa da casa. Lulu Santos e Pedro Sampaio lançaram com exclusividade o remix de "Tempos Modernos" durante a festa.

Brothers na torcida por 'Mabelle'

Ainda no início do evento, Isabelle abraçou Matteus e encheu o brother de beijinhos na bochecha. A interação dos dois não passou despercebida e contou com a torcida dos outros brothers. "Vai, Matteus, acaba logo com isso. Acaba, acaba agora. Acaba, Matteus. Vai, Matteus, vai. É agora", incentiva Davi.

"O que falta para esse beijo acontecer?", pergunta Alane. "Eu, não falta nada", responde o gaúcho. Alane, então, brinca que tem vontade de pegar as línguas dos dois para fazer com que se beijem, e Matteus diz que não vai forçar nada com a manauara. "Tu é lerdo, tu é lerdo", diz Beatriz.

Finalmente saiu o beijo

Após muita enrolação, Matteus e Isabelle foram para o Quarto Fadas e o brother perguntou se a dançarina estava "com vergonha" de beijá-lo na pista de dança, e a sister negou. Ele também relembrou o affair que teve com Deniziane no início do programa, mas explicou que os dois decidiram interromper o romance antes de a fisioterapeuta ser eliminada. Em seguida, o brother se afastou e avisou que a sister poderia beijá-lo quando estivesse pronta.

Matteus pediu um beijo novamente, e Isabelle deu um selinho. Pouco depois, os dois se abraçaram e, enfim, se beijaram. Após o primeiro beijo, os dois trocaram diversos outros beijos durante a noite.

Declarações do novo casal

Após se beijarem durante a festa do Top 5, os dois foram deitar juntos e trocaram muitos elogios na cama. Deitados juntos na cama de solteiro da sister, os dois começam a fazer carinho um no outro. "Quero ficar só te olhando", diz Matteus. "Quer ficar só me olhando? Que lindo! Você é um príncipe", responde ela.

"Teu beijo é bom, hein. Tá louco. Eu sabia que tua boca era bonita, mas não sabia que o beijo era tão bom", diz Matteus. Com a declaração, Cunhã cai na gargalhada e agradece: "Esse galanteador". "Como tu pode ser tão bonita assim de eu olhar de pertinho? Tu é bonita, tá louco. O que tu tem de chata tu tem de bonita", declara Alegrete. "Você é um príncipe, Matteus. Você é lindo, você é gentil, você é um bom filho, um bom neto. Sua família deve ser apaixonada por você", diz Isabelle.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)