BBB 24: Nizam cria perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Tenho vários fetiches'

O ex-participante do BBB 24, Nizam, aderiu recentemente à plataforma de conteúdo adulto Privacy. Ele anunciou a criação de seu perfil nesta quinta-feira (11) e comemorou o sucesso da novidade com os seguidores do Instagram. “Não tinha nem divulgado e as pessoas já estavam procurando meu perfil”, brincou Nizam, que revelou ter interesse em gravar vídeos e prometeu oferecer conteúdos exclusivos.

O material já está disponível na plataforma. Desde sua saída do reality, Nizam foi questionado sobre a possibilidade de ingressar nesse tipo de plataforma e não descartou a ideia.“Os conteúdos são exclusivos, podem esperar muitos ensaios diferentes, quero mexer com a sua imaginação, tenho vários fetiches”, disse o ex-brother.

Affair com Letícia Spiller

Depois de deixar a casa do BBB, Nizam ganhou ainda mais notoriedade pelo affair com a atriz Leticia Spiller, com quem apareceu publicamente no primeiro dia do Lollapalooza, festival de música realizado no final de março em São Paulo. Após rumores nas redes sociais, a assessoria de imprensa do ex-BBB confirmou que os dois “estão se conhecendo e curtindo bons momentos juntos”. Mas, o romance não está sendo bem aceito pelos fãs da atriz.