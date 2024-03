Leticia Spiller posta reflexão nas redes sociais após chegar com ex-BBB Nizam em festival

A atriz Letícia Spiller e o ex-BBB Nizam não assumiram um romance, mas depois de "flertarem" nas redes sociais, chegaram juntos no festival Lollapalooza, na última sexta-feira, 22, em São Paulo. Após aparecer com o rapaz, a artista vem sendo criticada na web pela suposta relação com o executivo, que teve falas polêmicas no BBB 24 sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Neste sábado, 23, após curtir o festival com Nizam, Leticia publicou uma sequência de mensagens em seu Instagram e escreveu na legenda: "Bom sábado". "Cigana diz que você pode decidir usar sua energia para abrir seus caminhos ao invés de usar tua energia em busca de aprovação; deixar a alegria ser guia; que a liberdade seja a nossa própria substância."