Leticia Spiller posa nua em ensaio sensual aos 50 anos; veja

Leticia Spiller, 50, divulgou fotos de um ensaio sensual, em preto e branco, em uma rede social nesta terça (12). A atriz publicou a sequência em que aparece nua. Leticia sempre divulga fotos sensuais nas redes sociais em cachoeiras ou de ensaios fotográficos.

"Poesia não é perda de tempo. Dorme o pequeno cão ao meu lado como se nem mesmo o insuportável trânsito de sexta-feira importasse"

"Meu pensamento é livre e ele não para de voar... Longe do carro. Longe do cão", completou. Nas imagens, ela aparece nua, deitada na cama e coberta parcialmente com um lençol.