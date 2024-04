Nizam deixa comentário romântico em foto sexy de Leticia Spiller

Leticia Spiller e Nizam ainda não assumiram publicamente que estão vivendo um romance, mas seguem flertando nas redes sociais. Desta vez, o ex-BBB deixou um comentário romântico em um post que a atriz fez com uma foto sexy.

Na legenda da publicação, Leticia escreveu: "advinha com quem deu match", e Nizam comentou com dois corações.

A atriz de 50 anos e o ex-BBB, 32 anos, se conheceram em um camarote da Sapucaí no carnaval deste ano, logo após o modelo ser eliminado do "BBB 24". Deste então, eles vem flertando no Instagram e também estiveram juntos curtindo o festival Lollapalooza, há duas semanas, em São Paulo.