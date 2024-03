Nizam e Vini Rodrigues, do BBB 24, se reencontram com Rodriguinho

Após as polêmicas vividas no "BBB 24", Nizam e Rodriguinho se reencontraram na última quinta-feira, 21. O encontro aconteceu na casa do pagodeiro e teve a presença de Vini Rodrigues e do atleta Mauricio Cardoso.

"Dia de visitar o homem. Valeu pela recepção vip de sempre", escreveu Vini nos stories do Instagram.

Durante o reality, uma cena de Rodriguinho, Nizan, Juninho e Lucas Pizane foi considerada machista. Os participantes participaram de uma conversa em que comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. A ex-sister disse que ainda não teve coragem de ver cenas do episódio. Fora da casa, Rodriguinho disse que mandou uma mensagem para Yasmin, se desculpando pelos comentários, e que pretende conversar pessoalmente com ela.