Alane comenta 'jogada' de sister no BBB 24: 'Deu uma mudada no jogo'

No Quarto Fada, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus seguem conversando sobre os rumos do jogo. Pouco antes, a vendedora falou sobre a possibilidade do gaúcho conquistar o Poder Curinga. A paraense comenta: "Depois que Fernanda botou esse puxadinho no VIP, deu uma mudada no jogo. A gente não concorda, é jogo sujo, é por interesse? É! Mas é inegável que deu".

A sister segue falando: "Porque a Giovanna nem falava com ela, agora olha como fez assim? É uma jogada, a gente tem que assumir que é uma jogada. A gente não concorda, mas é".

Pouco tempo depois, Beatriz comenta: "É, com isso a Fernanda está conseguindo se esconder atrás dos trouxas, né? Ela está atrás do escudo".