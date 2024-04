Alane desiste e perde a Prova do Finalista do BBB 24 após disputa com Davi; saiba mais

Após mais de 10 horas de resistência, Alane perdeu para Davi a última prova de resistência do BBB 24, que garantiu ao baiano a vaga na final do reality show e ainda um carro zero km. A paraense demonstrou muita força e resiliência na competição e duelou até o fim, após a saída de Matteus e Isabelle, que passaram mal na prova.

Como foi última prova do BBB 24?

Em pé segurando uma plataforma giratória, na última prova do BBB 24, cada jogador deveria permanecer o tempo todo no local segurando um disco com ao menos uma das mãos. Se o disco caísse, o brother ou a sister seria eliminado. Venceria a prova e se tornaria finalista do BBB 24 quem resistisse mais tempo. Os participantes vestiam uma roupa pesada com franjas e eles ainda precisavam lidar com água, sabão e vento enquanto giravam na plataforma