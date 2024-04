Beatriz revela gafe com Boninho e diz que acha Davi uma pessoa incrível

Após ser eliminada do BBB 24, no 20º Paredão, Beatriz participou do Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama. Na entrevista, ela comentou sua participação no BBB, contou uma situação embaraçosa com Boninho e disse que gosta muito do participante Davi, com quem ela teve recentes brigas no reality.

Segundo a vendedora do Brás, durante um descuido, ela acabou gritando com Boninho, em uma das seletivas para o BBB 24.

“A gente fez seletiva e Boninho tava de cabeça baixa escrevendo. Me deu um negócio no coração e eu falei ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Eu cheguei em casa desesperada, falei ‘mãe, acho que acabei de tudo’. Eu queria muito, ia pra laje da minha casa ajoelhar”, contou a ex-BBB.

Durante a entrevista, Beatriz foi questionada sobre a aproximação de Davi logo após a saída de Deniziane, uma situação que alguns viram como uma espécie de interesse do grupo Fadas. A vendedora defendeu que não houve nenhum interesse de jogo, e que realmente gostavam do baiano.

“A gente se aproximou porque gostava mesmo. Antes da Deniziane sair, Davi causava na casa e as pessoas vinham falar pra gente ‘ó, ele fez isso, vocês não tão abrindo olho’. Eu sempre escutei meu coração e meu coração nunca escutou coisas ruins do Davi”, afirmou.

Ainda sobre as alianças dentro do jogo, Beatriz disse que ouvia seu coração sempre que uma nova aliança pudesse chegar ao grupo Fadas

“Teve gente, como a Fernanda, que me coração falou ‘cuidado’ e ligou um alerta. Com o Davi foi o contrário… Ele foi muito educado, achei simpático, adorei a história de vida dele e bateu ali. Mas a Deniziane tinha personalidade forte e não se bicava com o Davi. Ela ficava tentando avisar e no começo de jogo é confuso, e a gente fica ‘em quem eu confio?’.

Apesar das recentes brigas que teve com Davi no BBB 24, Beatriz disse que gosta do motorista de aplicativo. “Quando ela saiu, foi natural, foi uma coisa orgânica por gostar dele. Eu saí magoada com ele, mas gosto muito dele!”

Demonstrando que ainda gosta de Davi, a vendedora do Brás ainda teceu elogios ao baiano, mas com ressalvas.

“Gosto do danado, filho da mãe! Uma pessoa fantástica, alegre, incrível, mas ele tem uma personalidade forte”.