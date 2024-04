VÍDEO: Davi e Beatriz discutem novamente no BBB 24: 'Egoísta'

No Big Brother Brasil 24, Davi e Beatriz voltaram discutir na tarde desta terça-feira (09). Os até então aliados vem se desentendendo desde o Sincerão de ontem, onde o baiano atribui um adjetivo negativo à atriz.

"Ela não quer ouvir, ela só quer falar. Ela só quer impor a posição dela, ela não respeita a opinião de outra pessoa", disse Davi sobre Beatriz. "Você é egoísta", grita o baiano repetidas vezes à atriz.

Durante a dinâmica na noite anterior, os brothers deveriam atribuir um defeito e uma qualidade a outra pessoa da casa. Davi, por sua vez, descreveu Beatriz como "egoísta", o que não agradou muito a sister.

Entenda

Após conversar com Alane sobre o Sincerão de ontem (8), Davi foi até a academia para conversar com Beatriz. "Tô falando com o Brasil, quero ter esse momento para refletir", respondeu a sister. "Eu tô muito magoada", expressou a atriz. O baiano disse que entendia como a sister estava se sentindo, mas que ela deveria "entender que é um jogo".

Beatriz respondeu que Davi se excedeu durante o Sincerão. "Acho que ontem passou do ponto, Davi. É um jogo, tem que jogar, mas [...] Para se comprometer, não precisa passar do ponto". Davi disse que ela precisava "amadurecer" em alguns pontos. "Sei que você e uma menina esforçada e guerreira", acrescentou.

A sister respondeu que também tem respeitp pela história do baiano e mencionou o fato de ele não querer ouvir Alane na noite anterior. "A gente estava discutindo em um tom mais elevado. Alane é uma menina doce, coração, que é sensível", respondeu Davi.

Beatriz continuou dizendo que não achou de bom tom o baiano colocar a amizade dela com Alane em questão. "Eu jamais, ainda mais no ao vivo, questionaria sua amizade com a Isabelle", apontou a atriz. "Não me cabe julgar. Só você e ela sabem", disse Beatriz.

A sister chegou a se levantar da cadeira e ameaçou deixar a conversa, dizendo que "cada um sabe de sua consciência". "Você não quer aceitar o que eu estou falando", disse. "Vejo um desespero seu. Você é jogador, você não corre do jogo, principalmente você não precisa desse desespero".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de oliberal.com Felipe Saraiva)