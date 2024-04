Beatriz e Davi voltam a brigar, sister sai gritando e batendo em móveis

A briga entre Davi e Beatriz continuou dentro da casa do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira (9). Após mais uma discussão, gerada pela polêmica do Sincerão, quando o motorista acusou a vendedora de ser 'egoísta', a sister saiu gritando, batendo no peito e nos móveis da cozinha.

A discussão recomeçou quando Davi escutou Beatriz falando sobre ele para Alane e foi tirar satisfação. Os dois tiveram novamente uma longa discussão com direito a tom de voz alterado. Beatriz não gostou de ser chamada novamente de 'egoísta', enquanto Davi tentou explicar o argumento.

Ao final, Beatriz simplesmente se levantou, começou a gritar e saiu pela casa batendo no peito. A sister ainda xingou Davi, o mandou 'ir à merda' e bateu na bancada da cozinha. Os outros participantes ficaram assustados com a cena, mas Davi começou a rir da situação na sala.