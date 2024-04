O que aconteceu no BBB 24 na madrugada desta terça (09/04)? Barraco entre aliados e flerte

O último Sincerão do BBB 24 ainda deu o que falar. A madrugada desta terça-feira (9) foi de clima tenso entre os brothers após eles terem que escolher adjetivos negativos para seus colegas de confinamento. Faltando uma semana para terminar a temporada, os participantes conseguiram um espaço para criar mais uma desavença entre Davi e Beatriz. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

Desentendimento entre aliados

Durante o último Sincerão da temporada, os brothers deveriam escolher cards com elogios e defeitos para atribuir a um outro participante. Davi escolheu a plaquinha de "egoísta" para entregar para Beatriz, e justificou sua escolha relembrando algumas situações envolvendo a vendedora que observou na casa.

Beatriz não gostou de ser confrontada pelo brother e os dois resolveram conversar após a dinâmica. "A situação da comida é uma questão de egoísmo", diz o baiano. "É a sua opinião. Eu não acho", rebate a sister. "Você tem que respeitar a minha opinião, que eu tenho sobre você", fala o baiano. "Mas eu não sou obrigada a aceitar a sua opinão", retruca ela.

Depois de pontuar o que considerou egoísmo na vendedora, Beatriz insistiu que o baiano poderia ter escolhido qualquer outro defeito para lhe dar na dinâmica, ao que ele rebateu: "Eu vou dar o argumento que eu quiser dar. Se eu quiser chegar ali e pegar a placa influenciável, invejoso e der o argumento para você, eu vou pegar e vou dar", disparou.

Clima tenso

Após a conversa que tiveram na área externa, Davi e Beatriz ficaram em paz por um breve momento. Durante a madrugada, os dois voltaram a discutir sobre o mesmo assunto. A sister voltou a enfatizar que não gostou de ser chamada de "egoísta" pelo brother. "Acho que, se você queria por em mim a plaquinha, ou por outra...", inicia a vendedora. "Mas foi aquela que eu quis por", retruca Davi. "Mas o argumento não bateu", devolve Beatriz.

Beatriz também opinou que vê "desespero" no baiano: "Desespero de querer mostrar para o Brasil que 'eu estou me posicionando'. [...] Não precisa de desespero, fale o que é plausível", argumentou. O clima ficou ainda mais tenso, e os dois logo deixaram a sala. Caminhando em direção à cozinha da Xepa, Davi declarou que Beatriz não sabe separar as coisas e não aceita brincadeiras. Ele ainda usou o look feito por ela com cascas de banana para provar o seu ponto e mostrar como a vendedora foi egoísta. "Você erra, a pessoa chama tua atenção e você erra de novo sabendo que errou", reclamou.

A sister pegou um cacho de bananas, colocou sobre a cabeça como um "chapéu" e começou a desfilar pela casa. "Pra que isso, Bia? Pra que isso? Isso aí mostra que você é imatura, até o ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, você é tão criança, infantil, ao ponto de fazer isso aí. Isso aí é muito infantil. Vai criança!", disse Davi.

Beatriz desabafa com Alane

Beatriz desabafou várias vezes com Alane depois de se desentender com o baiano. Primeiro, ela chorou e foi consolada pela bailarina, que disse estar do lado dela. "Estou totalmente do seu lado, não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro", declarou a paraense.

Depois, no banheiro, a bailarina admitiu que não gostou dos argumentos usados por Davi no Sincerão: "Eu achei isso muito feio", afirmou ela. Beatriz ainda considerou a possibilidade de acabar deixando a casa caso enfrente um Paredão com o baiano depois de toda a briga: "Eu que tô 'lenhada', que se ele tem muito fã lá fora, quando eu bater no Paredão já era. Só que eu não me calo não", pontou a vendedora.

Clima de romance

Enquanto um lado da casa estava trocando farpas, Isabelle e Matteus trocavam carícias na cama. O gaúcho se deitou ao lado da sister, fez cafuné e os dois trocaram elogios: ela chamou ele de "príncipe" e, ele chamou ela de "princesa". Matteus chegou a contar para a manauara sobre o desejo que tem de ser pai, e a sister revelou que também tem vontade de ser mãe.

Em seguida, Beatriz e Alane entram no quarto e vão até a cama abraçar o casal. "A cama até fica grande. A cama de solteiro fica grande pra tanto amor", fala a paraense, que depois ainda comenta: "Tô sentindo cheiro de romance no ar".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)