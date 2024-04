Davi e Beatriz discutem durante Sincerão do BBB após placa de egoísta para a sister

Mesmo com a maioria dos participantes do Big Brother Brasil (BBB) estarem na condição de aliados, o Sincerão desta segunda-feira (8) teve uma discussão acalorada. Na dinâmica de hoje, os brothers e sisters precisaram colocar placas de qualidades e defeitos nos colegas de confinamento. Após o líder Davi colocar a placa de egoísta em Beatriz e argumentar seus motivos, os dois aliados discutiram no intervalo.

Davi argumentou que Beatriz teve vários episódios em que priorizou apenas as suas vontades dentro do programa, como o voto em Raquele, a imunização em uma das vezes que Mateus foi anjo e quando a sister comeu toda a sua comida antes de um paredão. "Quando você vai para o paredão você chega lá e diz 'eu vou comer a comida toda', porque se você for embora não vai ter mais comida para ninguém. Aí no dia seguinte que comeu a comida toda e voltou para dentro da casa, todo mundo que estava na Xepa teve que te dar comida para você poder comer. Isso é egoísmo. Isso é você pensar em você", destacou.

"Mas era minha comida Davi, e eu queria aproveitar todo momento", retrucou Bia. "Isso saiu da sua boca, eu não estou mentindo. Eu não estou procurando argumento para votar em você", declarou Davi.

O voto aberto de Beatriz em Raquele, quando a participante já eliminada, vetou a imunidade de Matheus em Bia também foi motivo de discussão. "Você não respeitou o grupo", apontou Davi. "Não era uma votação, era um consenso. Ela era uma opção. E vocês, por serem meus amigos, a gente foi junto", retrucou Beatriz.

JOGO - No Sincerão, os brothers e sisters tiveram que participar de um jogo com plaquinhas de elogios e defeitos para colocar na testa dos colegas. Eles eram obrigados a escolher quem ainda não tinha recebido plaquinhas. A primeira a ser sorteada foi Beatriz. A sister colocou a placa de inconveniente em Lucas Buda e de fiel em Alane. Em seguida, Isabele colocou o defeito de vetezeiro em Mateus e de forte em Davi. O terceiro foi Lucas que colocou influenciável em Isabele e respeitoso para Mateus.

O quarto foi Davi que deu a placa de egoísta para Beatriz e amiga para Isabele. Alane deu o defeito de chato para Davi e autêntica para Beatriz. E finalizando Mateus deu repetitivo para Alane e determinado para Buda.