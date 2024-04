BBB 24: Tem Sincerão nesta segunda-feira (08)?

Próximo a final e com o “Modo Turbo” ativado, as dinâmicas do BBB 24 estão cada vez mais surpreendentes! Na casa, restam apenas os seis últimos participantes que disputam o prêmio de R$3 milhões. Com eliminações, prova do líder, prova do anjo e formação de paredão em poucos dias, resta a dúvida se ainda terá o famoso "Sincerão" às segundas-feiras.

Vai ter Sincerão no BBB 24 nesta segunda-feira (08)?

Mesmo com o “Modo Turbo”, o Sincerão permanece na dinâmica do reality show. Nesta segunda-feira (08), o Líder e o Anjo se juntam com os emparedados da semana para um bate-papo caloroso ao vivo, às 22h25 (horário de Brasília), após a novela “Renascer”.

No entanto, na próxima segunda-feira (15), véspera da final, pode ser que a dinâmica seja destinada apenas para uma homenagem aos três finalistas, com um programa especial, onde eles assistirão os próprios VTs.

Alane Dias- Paredão

Beatriz Reis

Davi- Líder

Isabelle Nogueira- Paredão

Lucas Henrique- Paredão

Matteus- Anjo

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)