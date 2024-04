Fora do BBB 24, Giovanna revela futuro com Mc Bin: 'Gosto muito dele'

Eliminada do Big Brother Brasil 24 neste domingo (07), Giovanna participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, na manhã desta segunda-feira (8), e falou sobre sua relação com Mc Bin (ex-Mc Bin Laden) com quem teve um breve relacionamento no reality show.

Ao se questionada pela apresentadora sobre o futuro do casal, a nutricionista revelou como será a relação com o cantor, agora fora da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS

"É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida. (...) A gente foi até onde deu para ele. Ele achava que ia prejudicar o jogo dele e o meu", ressaltou.

Ana Maria mostrou também momentos dos dois juntos e destacou as cenas de beijos ex-BBB's. "Ele beija e beija bem, né? É bom?" perguntou Ana Maria. "O que eu posso fazer? Não posso negar", respondeu Giovanna.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)