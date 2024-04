Beatriz, do BBB 24, perde seguidores após ‘impedir’ namoro de Matteus e Isabelle

Beatriz, do BBB 24, perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (8), após opinar contra o relacionamento de Isabelle e Matteus. No início, ela apoiou o envolvimento do futuro casal, depois, a sister começou a se opor a relação ao perceber que a dupla poderia chegar juntos na final, tirando Bia e Alane do páreo.

Na tarde desta segunda-feira (8), Bia disse ao “quase” casal que estava sendo odiada pelo Brasil por querer que o relacionamento entre a manauara e o gaúcho não começasse. “Eu e a Alane ficamos assim: ‘Como a gente é burra, brigou por causa disso e ainda ajudou um casal a se formar para ir para final’. Eu e Alane pensamos: ‘Tirou nosso lugar’. Porque se eu e Alane for junto com tu e Isabelle, a gente sai, na nossa cabeça”, chegou a argumentar a ex-camelô.

Isabelle e Matteus disseram se sentir culpados depois do desabafo da sister, e, prometeram se afastar um do outro dentro do programa. O gaúcho chegou a jurar que iria se afastar da dançarina.

"Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal. O que aconteceu na festa, acontecia todos os dias. A gente brincava, dava risada e eu me ajoelhava, ficava olhando um para o outro e não tem nada a ver. Eu vi que gerou uma briga entre vocês, mas eu vi que foi uma coisa que foi de vocês, uma discordância de assuntos. Sei lá, eu fico sem palavras até", falou Matteus para Alane.