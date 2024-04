BBB 24: Davi e Beatriz discutem e sister é chamada de "imatura"

Após desavenças iniciadas no Sincerão do BBB 24, Davi e Beatriz discutiram bastante dentro da casa, na madrugada desta terça-feira (9). A vendedora do Braz não aceitou as críticas de Davi na dinâmica e chamou ele para conversar, o que gerou mais briga.

Tudo começou quando Beatriz pediu para Davi não dizer que ela não se importa com Alane. Por outro lado, Davi insistiu em um assunto diferente ao mencionar que havia alertado a sister sobre a punição por usar roupas com frutas.

Irritada, Beatriz então pegou um cacho de frutas e fez um desfile pela casa.

"Para que isso, Bia? Só mostra o quanto você é imatura, infantil!", iniciou Davi, que seguiu criticando o comportamento da vendedora: “Eu tenho a minha opinião referente a você e isso é normal. Se você não aprender a lidar com isso, lá fora não vai saber lidar com outras opiniões”.

"Eu sei lidar!", rebateu Beatriz, mas Davi seguiu dizendo que a sister não conseguia absorver a crítica.

"Ainda gosto de você, tanto que fiquei mal”, afirmou Bia. Em resposta, Davi disse que não se sentia mal.

"Sabe o que eu às vezes vejo em você, Davi? Um desespero de mostrar para o Brasil que está se posicionando. Foi o que eu falei: Isabelle foi de menos e você foi demais. Não precisa de desespero. Fala o que for plausível”, pontuou Beatriz.

"Eu não estou desesperado, estou jogando”, retrucou o baiano.

A sister seguiu criticando o participante: "Parece um desespero, porque para mim tudo isso é argumento”.

"Estou tão desesperado que você estava lá fora e eu estava calado. Só fui me posicionar porque é como o Tadeu falou: é um jogo de comprometimento. Não vou pegar a plaquinha só porque você quer”, argumentou Davi.