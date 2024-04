Após 10 horas de resistência, Alane perdeu para Davi a última prova de resistência do BBB 24, que garantiu ao baiano a vaga na final do reality show e ainda um carro zero km. A paraense demonstrou muita força e resiliência na competição e duelou até o fim, após a saída de Matteus e Isabelle, que passaram mal na prova.



