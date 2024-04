Quem segue na última prova do BBB 24? Alane pode ser a 1ª paraense a chegar na final do reality

A paraense Alane, que ainda não ganhou nenhuma prova no BBB 24, segue na disputa pela última e mais importante: a prova que garante uma vaga na final do reality da Globo. Para vencer, a paraense precisa resistir. O gaúcho Matteus foi o primeiro eliminado após se sentir mal e deixar a prova com duas horas.

Em seguida, a manaurara Isabelle também deixou a disputa após 7h. Antes de sair, Isabelle não se sentiu bem. Ainda resistiu por alguns minutos, mas acabou deixando a prova. Alane e Davi seguem na disputa pela vaga na final. Caso a paraense vença a prova, será a primeira vez que um participante do Estado chegará na final do programa.

Como é a última prova do BBB 24?

Em pé segurando uma plataforma giratória, na última prova do BBB 24, cada jogador dever permanecer o tempo todo no local segurando um disco com ao menos uma das mãos. Se o disco cair, o brother é eliminado. Vence a prova e se torna finalista do BBB 24 quem resistir mais tempo. Vale lembrar, que cada brother veste uma roupa pesada com franjas e eles ainda precisam lidar com água, sabão e vento enquanto giram na plataforma.

Mais informações sobre a última prova do BBB 24

A prova iniciou às 23h45;

Caso a prova ainda esteja rolando até o programa desta sexta-feira (12), haverá um desempate;

Os brothers terão de escolher uma chave;

Quem acertar a chave que liga a Chevrolet S10 vence a prova e se torna o primeiro finalista do BBB 24.