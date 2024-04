Alane diz que a coisa mais radical que fez na vida foi subir no palco do Rainha dos Rainhas

Durante a última Prova do Líder do Big Brother Brasil 24 desta terça-feira (9), Alane declarou que a coisa mais radical que já fez foi subir no palco do Concurso Rainha das Rainhas com uma fantasia de mais de 50 quilos nas costas.

A paraense foi a primeira a disputar a prova, que consistia em descer em uma tirolesa e jogar três setas em alvos com pontos no chão. O vencedor será o último líder do BBB 24 e ganhará R$ 30 mil.

VEJA MAIS

Alane contou que já fez tirolesa em parque de diversões. Tadeu perguntou para a bailarina qual tinha sido a coisa mais radical que já havia feito. “Subir no palco do Rainha das Rainhas com 50 quilos nas costas. Levantar a perna e me equilibrar com um salto. E entrar no BBB também”, disse. A paraense marcou 60 pontos na prova. Ao final, Alane comemorou e quis ir de novo na tirolesa.