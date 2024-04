Após imbróglio na Justiça, Paysandu encara Remo na final do Parazão em último Re-Pa de 2024

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Paraense de 2024. A partida, que teoricamente colocaria um ponto final no torneio estadual deste ano, está cercada de incertezas. Às vésperas do duelo, uma decisão judicial pode colocar o futuro do campeão em xeque.

Na sexta-feira (12), antevéspera da partida, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), Hamilton Gualberto, acatou o pedido do Remo e determinou a não homologação do resultado do Re-Pa válido pelo jogo de ida da final do Parazão. A decisão, porém, não interfere na realização do jogo da volta.

Apesar disso, independentemente do resultado obtido em campo no segundo jogo, nenhuma equipe poderá ser declarada oficialmente como campeã paraense. Para que o vencedor do torneio seja reconhecido pela Federação Paraense de Futebol (FPF), será necessário o julgamento final do caso, que ainda não tem data definida.

Entenda o caso

Em campo, a primeira partida da final partida terminou com vitória por 2 a 0 do Paysandu. Mas a reclamação dos dirigentes remistas se dá pela atuação do árbitro central Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC) em conjunto com as avaliações dos árbitros que estavam escalados na cabine do árbitro de vídeo: Djonaltan Costa de Araujo (AB/PA), Luis Diego Nascimento Lopes (AB/PA), Gleika Oliveira Pinheiro (BAS/PA) e Olivaldo da Silva Moraes (CBF/PA).

Jogadores, comissão técnica e diretores do Leão questionaram as decisões da equipe de arbitragem e os critérios para as expulsões dos jogadores Paulinho Curuá e Nathan, alegando que jogadores do Paysandu, como o volante João Vieira, também deveriam ser advertidos com o mesmo rigor. Além disso, o volante Leandro Vilela, do Papão, foi expulso por entrada dura em Raimar apenas com o auxílio do VAR, não por decisão direta de Bráulio Machado.

Os ânimos ficaram tão exaltados que o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, invadiu o gramado para xingar o árbitro - o que foi anotado em súmula e pode render punição ao dirigente e ao clube azulino.

Por conta disso, o Remo solicitou à Justiça Desportiva a não homologação do resultado do clássico e pedido foi acatado, de forma liminar, pelo presidente do TJD-PA, Hamilton Gualberto. Apesar da decisão, o Tribunal permitiu que a FPF realizasse a premiação do campeão no gramado, mesmo que o resultado ainda dependa de uma decisão da corte pra ser confirmado.

Campanhas

No comparativo entre as campanhas das equipes no estadual, o Paysandu leva vantagem. A equipe alviceleste terminou a fase classificatória na liderança geral do torneio e é a única da competição que ainda não perdeu. No geral, o Papão tem 10 vitórias e 3 empates em 13 jogos disputados no campeonato até o momento.

Já o Remo, que tem a segunda melhor campanha geral, já sofreu tropeços no Parazão. Após terminar a fase classificatória em terceiro, o Leão cresceu de rendimento nos mata-matas e vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas no torneio até o primeiro jogo da final. Em 13 jogos disputados na competição, o Remo tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Momentos

Apesar da história rivalidade e dos números similares no histórico do clássico, Remo e Paysandu chegam em momentos distintos para o jogo de volta da final do Parazão. Mandante da partida, apenas para fins burocráticos da Federação Paraense de Futebol (FPF), o Paysandu tem boa vantagem na busca pelo 50° título estadual. No confronto de ida, disputado na semana passada, o Papão bateu o maior rival por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, será campeão.

Além disso, o Bicola vem se dando melhor em cima do Remo na quadrilogia de clássicos. Dos três jogos disputados até o momento, o Paysandu venceu um e empatou dois, sendo que uma dessas igualdades deu a equipe alviceleste a classificação à final da Copa Verde. A vaga foi alcançada após disputa de pênaltis, em partida disputada na última quarta-feira (10).

Já o Remo, "visitante" no clássico, chega em baixa para o Re-Pa. Além da desclassificação na Copa Verde com tons de crueldade - a equipe azulina tinha dois jogadores a mais -, o clube ainda leva a desvantagem de ter perdido o jogo da ida. Para ser campeão no tempo normal, o Leão precisa vencer a partida por 3 gols de diferença. Em caso de vitória por apenas 2 gols de vantagem, a decisão do título será nos pênaltis.

Equipes

Ambas as equipes terão baixas na equipe principal para o clássico decisivo. O Paysandu terá as ausências do zagueiro Lucas Maia - diagnosticado com lesão na panturrilha - e Leandro Vilela - suspenso na reta final do jogo de ida. Para os lugares deixados na equipe principal, Carlão e Val Soares, respectivamente, devem ser opções.

As baixas do Remo, ao contrário das do Paysandu, devem ser todas por suspensão. Nathan e Paulinho Curuá levaram cartão vermelho no jogo de ida e não serão relacionados para a partida. Devem substituir os ausentes Raimar e Jaderson, respectivamente.

Ficha técnica

Paysandu x Remo

Jogo de volta da final do Campeonato Paraense 2024

Data: domingo (14)

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (FIFA-MG)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreiras (CBF-MG)

Assistentes do VAR: Marcus Vinicius Gomes (CBF-MG) e José Mendonça da Silva Junior (CBF-PR)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan Borges; João Vieira, Val Soares e Robinho (Biel); Edinho, Nicolas e Jean Dias. Técnico: Hélio dos Anjos

Remo: Marcelo Rangel; Thalys (Vidal); Ícaro, Bruno Bispo e Raimar; Jaderson, Pavani e Matheus Anjos; Kelvin, Ribamar (Ytalo) e Marco Antônio. Técnico: Gustavo Morínigo.