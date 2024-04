Campeão pelo Remo, Levy relembra 'virada' contra rival e diz: 'A responsabilidade é do Paysandu'

O Remo encara o Paysandu neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão, precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença, para conquistar o título do Parazão. A última vez em que o Leão conseguiu reverter a vantagem conquistada pelo seu maior rival, no jogo de ida, foi na Copa Verde de 2015, quando o Remo devolveu o placar de 2 a 0 e venceu nas penalidades, avançando à final da competição. Uma peça importante na classificação azulina foi o ex-jogador Levy, que bateu o último pênalti, conversou com a equipe de O Liberal e afirmou que é possível o Remo reverter a vantagem do Paysandu na grande final do Parazão.

A equipe azulina entra em campo em desvantagem no clássico contra o Paysandu, por ter perdido por 2 a 0, o Leão precisa no mínimo, devolver o número de gols nesta partida para levar para os pênaltis, ou vencer por três gols de diferença para levar a taça de forma direta, porém, em clássicos, a situação é difícil, mas Levy garante que não é impossível.

Inesquecível

Levy, 35 anos, esteve em campo na última vez em que ocorreu uma virada azulina na vantagem de 2 a 0 do Paysandu. No dia 18 de abril de 2015, Leão x Papão se enfrentaram pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. No jogo de ida o Paysandu levou a melhor por 2 a 0 e o clube azulino chegou em campo pressionado. Mas os gols de Dadá e Sílvio, para o Remo, levaram a decisão da vaga na final para os pênaltis, com o Leão vencendo por 5 a 4. Levy falou dos momentos marcantes naquela partida e falou da loucura que foi o gol de Silvio, o segundo, que fechou o placar.

“Essa partida não sai da minha cabeça. Os torcedores lembram desse jogo como um título, de tão marcante que foi. Lembro que parte da imprensa dava o Remo como eliminado, além de torcedores do rival, que brincavam com a situação do Remo. Mas mostramos que tudo é possível no futebol. Esse esporte é apaixonante por isso, pois tudo se decide dentro de campo e vontade e raça, podem mudar o rumo das coisas”, disse.

Levy jogou pelo Remo até 2018 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Pré-jogo

Levy iniciou a sua trajetória na base do Remo e é torcedor azulino. Para ele, o trabalho realizado na semana do jogo com o técnico Cacaio, as conversas, a união do elenco e o foco total no jogo, fizeram o Remo reverter a vantagem do Paysandu.

“A situação era idêntica, estávamos em desvantagem, mas o nosso staff junto com o técnico Cacaio, nos deram suporte para conseguirmos estudar o elenco do Paysandu, observar suas falhas e aplicar em campo. Por incrível que pareça, mas tudo que estudamos, tudo que foi passado e orientado pelo professor Cacaio, ocorreu em campo”, comentou.

Levy em clássico na temporada de 2014 (Tarso Sarraf / O Liberal)

ASSISTA

Memória

Os gols de Dadá e Silvio deram ao Remo a chance de decidir nos pênaltis. Levy cobrou a última penalidade e relembrou os momentos dos gols dos companheiros e a tensão em decidir a vaga a favor do Leão.

“Ninguém botou fé que o Dadá iria chutar daquele lugar. Que chute, ele conseguiu, golaço que nos colocou no jogo. Já o gol do Silvio foi uma loucura a comemoração, a festa do torcedor, mas lembro da força do Val Barreto, que não costumava chapar a bola e, em um chute em que ele não costumava fazer, acabou sobrando para o Silvio que marcou. Já nas cobranças de pênaltis, ninguém queria bater o quinto penal. Eu falei que bateria, todos me olharam, mas eu estava convicto do que teria que fazer, estava confiante e fui lá, marquei e foi incrível a festa dos jogadores, torcedores, comissão. Uma emoção sem igual, pois poucos confiavam na nossa equipe. Mas o trabalho de união, de entender como é o Remo foi fundamental para essa virada”, contou.

Levy marcando gol no clássico Re-Pa de 2009 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

A virada é possível

Levy garantiu que o Remo pode virar essa partida e sair de campo com o título. Para ele, os atletas precisam pensar em degrau por degrau, com inteligência que a desvantagem pode trocar de lado e deu seu palpite para o clássico.

“O placar de 2 a 0 no futebol é perigoso. O Remo não tem nada a perder neste jogo e a responsabilidade de sair de campo campeão é do Paysandu, que venceu, possui vantagem e que vem de uma classificação em cima do Remo. Mas garanto que é possível. Estarei lá, vou levar meu filho e acredito em uma vitória de 2 a 0, com o Remo levando o título nos pênaltis”, finalizou.

Levy jogou mais de 30 clássicos com a camisa do Remo (Fábio Will / Remo)

Fim de linha

Levy encerrou a carreira de jogador em 2023, após conquistar o título estadual pelo Itabaiana-SE. Segundo o jogador, realizou o desejo de "pendurar as chuteiras" conquistando títulos. Com a camisa do Remo, Levy conquistou os títulos estaduais de 2008, 2014, 2015 e 2018.