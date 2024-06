Globo desmente participação de ex-BBB Beatriz Reis em 'Família é Tudo'

Após perfil Segue a Cami, no Instagram, afirmar que a ex-BBB Beatriz Reis irá fazer parte do elenco de “Família é Tudo”, da TV Globo, a emissora desmentiu tudo.

Tudo começou depois que Bia posou ao lado de Daniel Rangel, que interpreta o Guto na trama. Mas a Globo disse negou a informação, afirmando que a ex-BBB apenas fez uma "visitinha ao set de gravação", de acordo com a Folha de São Paulo.

Além de posar ao lado de Daniel, a ex- BBB ainda publicou uma série de fotos ao lado de alguns atores do elenco de 'Família é Tudo'. Ela compartilhou seu momento de realização, expressando gratidão por ter conhecido parte do pessoal e ter dado um pulinho nos bastidores da TV Globo.