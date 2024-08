VÍDEO: Joelma lança clipe gravado no Parque do Utinga, em Belém, neste domingo (4)

A cantora Joelma lança à meia-noite de domingo (04) a música “Respingo de Saudade” em todas as plataformas digitais. O clipe, gravado no Parque do Utinga, em Belém, será lançado às 20h de domingo no canal da artista paraense no YouTube.

O clipe conta com a participação especial da ex-BBB Isabelle Nogueira, e a letra da música foi escrita em parceria com o humorista Whindersson Nunes. A inspiração para a música surgiu durante uma visita dos dois a Belém, quando uma chuva começou a se formar e Joelma comentou que iria “virar toró”.

As filmagens do clipe ocorreram no dia 18 de julho no Parque do Utinga, durando toda a manhã. As gravações incluíram chuva artificial, criada por caminhões-pipa. Joelma usou dois looks distintos: um traje transparente colorido com detalhes neon, que ilustra a capa do single, e outro traje mais escuro.