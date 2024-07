Joelma lança novo hit em agosto com clipe gravado em Belém; veja a capa

A nova música da cantora Joelma, “Respingo de Saudade”, será lançada nas plataformas digitais neste sábado (03). O clipe da faixa, que está disponível na pré-venda no iTunes, foi gravado em Belém e conta com a participação da ex-BBB Isabelle Nogueira.

Capa da nova música da Joelma (Divulgação)

O clipe foi filmado no dia 18 de julho no Parque do Utinga. As gravações duraram a manhã toda e incluíram chuva artificial proporcionada por caminhões-pipa. Joelma usou dois looks: um transparente colorido com detalhes neon, que estampa a capa do single, e outro escuro. Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido, participou dançando ao lado de Joelma.

A canção “Respingo de Saudade” foi inspirada em uma conversa da artista com o humorista Whindersson Nunes, que esteve em Belém com Joelma.

O clipe será lançado em breve e a música fará parte do repertório dos shows da artista, que está em turnê pelo Brasil.