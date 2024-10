Carlinhos Maia dança ao som de música da aparelhagem Rubi em festa na 'Casa da Barra'

Criado por Carlinhos Maia, a “Casa da Barra” é um evento que reúne dezenas de influenciadores brasileiros. Com muitas polêmicas, as festas ganham atrações nacionais e dedicação dos convidados para entrar no tema.

Após umas das dinâmicas do reality, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18), Carlinhos Maia aparece dançando a música “Rubi A Nave Do Som”, gravada pela banda Ar15. Em vídeo postado pelo seu companheiro Lucas Guimarães, o influenciador mostra muito rebolado ao som do brega paraense. Porém, a versão postada é da banda Banda Djavú.

A “Casa da Barra” é um reality onde Carlinhos Maia recebe na sua casa localizada em Barra de São Miguel, litoral de Alagoas, dezenas de influenciadores. A ideia é promover o trabalho de algumas pessoas que trabalham com a internet.

Nesta edição, a cantora Joelma foi uma das atrações.