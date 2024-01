Influencer percorre comércio de Belém de biquíni para chamar atenção de Carlinhos Maia

Na manhã da última quarta-feira (10), a influencer digital Niicolly Pantoja chamou atenção de quem transitava pelo centro comercial de Belém. Buscando chamar a atenção do humorista e influenciador, Carlinhos Maia, Nicolly andou pelas ruas do comércio de biquíni, carregando uma placa que dizia “Carlinhos Maia, me leva para a casa da Barra”, um reality show promovido pelo influenciador digital em sua casa, localizada na casa da Barra de São Miguel, em Alagoas.

"Casa da Barra"

Reunindo pessoas em sua casa na Barra de São Miguel, a "Casa da Barra" é um evento promovido pelo humorista Carlinhos Maia e promete revelar produtores de conteúdo e influenciadores.

Com festas, concursos de dança e o famoso futebol de sabão, os convidados ganham a oportunidade de aparecer nas redes sociais e com isso, ganham visibilidade em todo país.