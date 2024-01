Carlinhos Maia sobre fake news de velório da mãe: 'Maldade sem fim'

Carlinhos Maia usou suas redes sociais para desabafar estar sendo vítima de fake news. O influenciador compartilhou na tarde da última terça-feira, 2, uma série de vídeo que estão circulando nas redes sociais, especialmente no TikTok, em que reproduzem vídeos seus antigos e dizem ser o velório de sua mãe, Maria Maia.

Ainda nos registros, Carlinhos e o marido, Lucas Guimarães, estão no velório de Paulinha Abelha, que faleceu no início do ano passado. "Estou há meses tentando não falar sobre isso. Mas já tá demais: na outra rede social fica viralizando a coisa mais maldosa e absurda. Há meses", iniciou. Depois, o influenciador compartilhou alguns dos registros que estão postando e afirmando ser o enterro de dona Maria. Em um dos vídeos que circulam, já tem mais de 145 mil visualizações, mas ainda existem outros na rede social.

"Essa porcaria, essa nojeira. Gente mau-caráter. Parem de agourar minha mãe, seus lixos, ela vai viver muito tempo. É o tempo todo essa maldade sem fim. Não cansam de querer me adoecer", escreveu Carlinhos, pedindo para os fãs denunciarem essas notícias falsas.