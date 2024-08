Carlinhos Maia cobra SBT por adiamentos do programa de Lucas Guimarães; veja

Em uma publicação feita em suas redes sociais, o influenciador Carlinhos Maia fez uma reclamação a respeito do SBT. Nos vídeos, Carlinhos critica o fato de a emissora estar "empurrando com a barriga" a estreia do programa 'Eita Lucas!', que será comandado pelo marido do influenciador, Lucas Guimarães. A atração teve sua estreia adiada pela terceira vez e só irá ao ar em uma data ainda não divulgada.

Inicialmente, o programa iria estrear em maio deste ano, por volta das 16h dos sábados. No entanto, a estreia ficou para agosto e, mais recentemente, para outubro. Em julho, a cúpula da emissora decidiu postergar ainda mais a estreia, jogando o programa para o início de 2025.

De acordo com o SBT, a sequência de adiamentos teria sido ocasionada devido a uma "decisão artística". Contudo, de acordo fontes extraoficiais, a decisão estaria sendo tomada para evitar gastos, já que o programa é todo captado em externas, sendo um processo mais caro que um programa produzido em estúdio.

Nos bastidores do SBT, circulam projeções de que a emissora poderá fechar o balanço de 2024 com um prejuízo de R$ 100 milhões. A emissora nega "prejuízos conectados à sua grade de programação".

O adiamento gerou revolta em Carlinhos, que fez uma série de Stories no Instagram. "Minha mensagem vai para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo investindo milhões do dinheiro dele, de coisas que ele poderia comprar para ele, das casas, de tudo, investindo milhões, colocando 30 mil pessoas, 20, lotando a cidade, chamando as pessoas, sabe? É o sonho da vida dele. O tanto que ele está investindo, o tanto que ele se dedica, o tanto que ele ora, o tanto que ele vai atrás, o tanto que ele busca, o tanto que ele vive para isso. Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar, e que deixem as pessoas dizerem sem se é bom ou se é ruim", comentou o influenciador.