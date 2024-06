Antonia Fontenelle acusa Carlinhos Maia de usar droga e causa na web

Antonia Fontenelle e Carlinhos Maia vêm protagonizando um embate nas redes sociais, desde o último sábado (8). Tudo começou quando a youtuber de 51 anos fez uma publicação no Instagram lamentando o suposto uso de cocaína por parte do influenciado. Nos Stories, Antonia republicou uma foto do alagoano em que ele mostra um relógio de diamantes e o acusou de ter carreiras da droga logo abaixo do pulso.

"Carlinhos, refaz a tua rota enquanto é tempo", começou. "Reparem na foto postada por um dos maiores influencers do Brasil. Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína. É isso o que acontece quando as pessoas se perdem no propósito. Muito triste isso tudo. Ok, o que você tem com isso, Antonia? Simples: ele influencia uma massa de jovens, principalmente nordestinos. Em seus últimos Stories, tem um jovem muito bêbado e todos achando lindo. Tá errado isso, gente", diz Fontenelle.

Ao saber das acusações, Carlinhos Maia gravou uma sequência de vídeos e rebateu. “Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a todo mundo que me acompanha por eu tocar nesse assunto aqui. Desculpa por eu usar um palavreado que eu não costumo usar. E eu não vou fazer brincadeiras, não vou fazer risinho”, garantiu ele.

Em seguida, ele explicou: “Há um bom tempo, essa pessoa vem falando mal de mim nos programas dela e tudo mais, e eu vou deixando para lá e eu ignoro, como eu ignoro a maioria das pessoas que usam meu nome para ganhar likes, e está tudo bem". "Ontem, eu saí com os meninos depois da entrevista e fui com uma calça de vinil. Fiz uma foto embaçada, pegando o relógio, e a calça de vinil… Pois essa galega do cara*, essa chup*na dos infernos, que não tem o que fazer, fez uma acusação dizendo que abaixo da minha calça tinha carreiras e carreiras de cocaína, de droga”, queixou-se ele.

E seguiu: “Olha, isso aqui, Antonia Fontenelle. Tá vendo? Eu vou lhe processar bonito, porque já deu. Toda vez que você falava de mim, as suas bobeiras, as suas idiotices, eu não ligava, porque é frustração o que você tem. Isso aqui que você viu, sua esquisita do cacet*, sua problemática. Você passa do ponto. São joias! Meus diamantes refletindo numa calça de vinil”, afirmou Carlinhos.

E finalizou: “Eu tô aqui falando com uma preguiça tão grande, mas se eu não justifico... Não é nem justificativa, mas se eu não venho aqui dar uma esculhambação, sua cachorrinha safada, o povo fica acreditando que eu sou um cheirador. Vaca!”, concluiu.