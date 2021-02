Antonia Fontenelle é indiciada por racismo em caso contra atriz

Antônia Fontenelle foi indiciada pelos crimes de racismo e xenofobia pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), por conta de ofensas que a Youtuber fez contra a atriz Giselle Itié, nascida no México.

"Volta para o seu país, é o melhor que você faz", disse Fontenelle em suas redes sociais após Itié revelar ter sofrido assédio por um diretor de novelas quando tinha 23 anos. A atriz vive no Brasil desde os seus 4 anos de idade.

Após as ofensas, Giselle Itié entrou com um processo contra a atriz e apresentadora. Antônia Fontenelle, então, prestou depoimento na Decradi e, em seguida, acabou indiciada. Ela ainda "manifestou o desejo de fazer um acordo com o Ministério Público para não ser processada".

O advogado de Itié explicou por que esta frase é considerada racista. "O crime de racismo ocorre toda vez que você pratica atos que visem negar direitos seja por cor, origem, religião. Direitos que são de todos. Quando diz 'volta para o seu país', ela está dizendo: 'vocês mexicanos não são bem-vindos no Brasil'. A xenofobia é uma forma de racismo", afirmou Perecmanis.

O advogado de Fontenelle negou que sua cliente tenha praticado crimes de racismo e xenofobia e disse que a frase foi tirada de contexto. "Em momento nenhum ela usou a palavra México. Antônia explicou na delegacia que houve um relacionamento lá atrás entre Marcos Paulo e Giselle Itié e que ficou uma fantasia em relação ao Marcos Paulo. A frase 'volta para o seu país' seria 'volta para a sua fantasia'. Esse é o sentido da frase que foi dita", disse Almeida.

Fontenelle manifestou o desejo de fazer acordo com o Ministério Público para não ser processada pelos crimes. Ainda segundo seu advogado, ela está muito abalada. "Antônia é uma nordestina batalhadora. Ela é uma vencedora e não tem nenhum traço de racismo ou xenofobia. Ela é mãe de um filho negro. Isso a ofende profundamente", afirmou o advogado.

Após a informação se tornar pública, Fontenelle se pronunciou em suas redes sociais e falou sobre a perseguição que está passando.